- Iulia Salagean surprinde mai mult pe zi ce trece. Și-a uimit fanii de nenumarate ori cu aparițiile ei incendiare. A pozat in costum de baie și toata lumea s-a intrebat care este secretul pentru a fi intr-o forma atat de buna.

- Cristina Vasiu a ajuns sa fie ținta hakerilor, asta dupa ce cunoscuta cantareața a ramas fara contul de Instagram. Vedetei i-a fost spart profilul, iar acum a fost nevoita sa-și faca altul nou.

- Costumele multicolore, mastile traditionale si muzica au revenit pe strazile din Venetia (nord-est), unde pana la 1 martie se va desfasura emblematicul sau Carnaval, cu unele restrictii impuse de pandemie, pentru al doilea an consecutiv, relateaza EFE. Carnavalul venetian, unul dintre cele…

- Laura Cosoi se bucura de o mare comunitate in mediul online, iar vedeta și-a surprins fanii cu un desert delicios. Ei bine, actrița a postat rețeta de papanași fierți cu kefir și nuca pe rețelele de socializare. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a prepara acest desert delicios!

- Lora și Ionuț Ghenu nu au ajuns in fața altarului pana in acest moment, deși au o relație de aproape 7 ani. Mulți se intreaba cum au reușit sa reziste atat de mult unul langa celalalt și sa nu ajunga la separare. Cantareața spune secretul relației.

- In varsta de 39 de ani, Lora e fericita atat pe plan personal, cat și profesional. Are o relație de mai mulți ani cu Ionuț Ghenu, e cantareața celebra in Romania, actrița, dar și antreprenoare. S-a mandrit acum cu afacerea ei intr-un interviu pentru okmagazine.ro. In anul 2019, Lora s-a lansat in afaceri.…

- „Venituri duble pentru romani este o inițiativa ambițioasa, dar posibila. In cel mult zece ani, romanii pot atinge același nivel de trai ca in Spania și Italia" – declara Mircea Coșea in numele PSL („Platforma Social-liberala"), promițand concetațenilor noștri un ...

- Denisa Tanase, una din surorile ce au cantat ani la rand sub titulatura de Bambi și care a lansat un popular refren ”Plangeam cand ii vedeam impreuna”, nu mai are motive sa verse lacrimi. La doar 34 de ani a reușit sa puna pe picioare o afacere cu parfumuri ce i-a adus, ei și soțului sau –un profit…