- Jojo a fost acuzata ca și-ar fi facut operații estetice pentru a-și pune in evidența maxilarul, iar actrița, in apararea sa, a facut o dezvaluire nealteptata și tulburatoare. Jojo a marturisit ca are probleme la nivelul maxilarului din cauza unui accident nefericit petrecut in adolescența și a postat…

- Dani Mocanu nu se lasa pana nu ajunge in varf. Zis și facut, caci manelistul este numarul 1 in Trending pe YouTube, dupa colaborarea cu prietenul sau, Costi Ionița. Dupa ce s-a ”luptat” cu Jador pentru primul loc, acum artistul nu-și mai incape in piele de mandrie.

- Speak este prezent mereu pe rețelele de socializare, unde impartașeste fanilor lui fotografii, spre bucuria admiratoarelor. Recent, artistul le-a transmis fanilor ca nu tot ceea ce apare in fotografii, este mereu ceea ce pare a fi.

- Anca Serea este una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul romanesc. Aceasta se face mereu remarcata prin frumusețea sa, dar și pentru faptul ca mereu este cu zambetul pe buze. Aceasta a impartașit cu fanii din mediul online micul secret pentru o viața plina de fericire.

- De-a lungul timpului, Andreea Balan a trait cele mai frumoase clipe, dar a trecut și prin momente dificile. Unul dintre ele este reprezentat de desparțirea de tatal fetițelor ei, George Burcea. Iata cum reușește artista sa-și mențina zambetul pe buze!

- Gabriela Cristea le-a facut o surpriza de suflet fanilor. Frumoasa prezentatoare de la „Antena Stars” a facut o dezvaluire emoționanta, impresionandu-și toți fanii de pe rețelele de socializare.

- Fotbalistul Ianis Hagi a declarat in presa engleza ca s-a nascut cu presiunea numelui si elocvent din acest puncte de vedere e faptul ca a fost mereu comparat cu celebrul sau tata, considerat cel mai bun jucator roman din toate timpurile. ''Nu pot fi decat mandru sa port numele…