- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt casatoriți din anul 2015. Au impreuna doi copii, iar al treilea este pe drum, actrița e in ultimul trimestru de sarcina. Invitata recent in podcastul lui Mihai Morar, ea a facut dezvaluiri din relația de cuplu. In urma cu mai bine de 10 ani, Laura și Cosmin au…

- Laura Cosoi a postat un mesaj emoționant pentru soțul ei, Cosmin Curticapean, dupa 10 ani de relație. Actrița nu pierde nicio ocazie și și-a declarat iubirea fața de partenerul ei de viața pe rețelele de sociaizare, alaturi de o fotografie in care i se vede burtica de gravida. Ce a marturisit vedeta,…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Nu mai este mult pana cand Laura Cosoi iși va strange in brațe cel de-al treilea copil. Vedeta se pregatește intens și așteapta cu nerabdare sa o țina in brațe pe fetița ei care urmeaza sa vina pe lume in scurt timp. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este insarcinata in opt luni, pentru a treia oara, urmand ca in curand sa aduca pe lume a treia fetița. Actrița a vorbit despre cum se simte in aceasta perioada și a precizat ca vrea sa nasca natural. „Vreau sa nasc natural și al treilea copil! Daca imi ajuta Dumnezeu…

- Foto Click.ro Laura Cosoi și Lora, printre vedetele prezente la premiera Secretul lui Zorillo „Secretul lui Zorillo ne poarta in vremuri imemoriale, cand dacii sunt amenintati de invazia romana. Condusi de insusi Zamolxis, dacii pun la punct ultimele pregatiri pentru planul lor secret, care ar putea…

- Andreea Hanca și Sergiu Hanca sunt exemplul unei casnicii fericite, iar rețeta lor este una foarte simpla. Soția fotbalistului a dezvaluit la Antena Stars cum reușesc sa aiba un mariaj armonios de atația ani.