Cum puteți „participa” la expediția din Antarctica a lui Emil Racoviță O expoziție dedicata expediției in Antarctica a exploratorului roman Emil Racovița poate fi vizitata la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi din București. Expozitia “Calatorie spre Sud” propune un drum real – imaginar catre tinutul inghetat de la Polul Sud si o explorare a hartilor obiectiv – subiective, pornind de la doua carti inspirate de biografia savantului si exploratorului Emil Racovita. Racovița este și fondator al biospeologiei, printre multe altele. Din expozitie fac parte lucrari, obiecte si imagini care ilustreaza deopotriva calatoria reala si pe cea imaginara. Doua dimensiuni:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

