Stiri pe aceeasi tema

- Un om bine crescut, se arata in “Codul bunelor maniere astazi”, de Aurelia Marinescu, obisnuieste sa dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt platiti deloc, in schimbul unor servicii marunte.

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Comisiei pentru modificarea legilor justiției o serie de amendamente la Codul de Procedura Penala. Cel mai important aspect este cel referitor la prezumția de nevinovație, iar, aici, cei de la CSM propun ca in cursul urmarii penale sau al judecarii cauzei…

- Incepand cu 25 mai 2018 se va aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul GDPR (general data protection regulation) care aduce modificari substanțiale in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate.

- Fostul vicepremier din timpul Guvernului Dacian Cioloș, care indeplinea și funcția de ministru al Economiei, Costin Borc, a fost inregistrat in timp ce discuta despre plata sumei de 75 de milioane de euro, din conturile statului roman, catre o companie straina. Interlocutorul lui Borc este fostul ministru…

- A refuza sa raspunzi la salut inseamna a-l face pe celalalt sa inteleaga ca te-a ofensat grav. In cartea „Codul bunelor maniere astazi“, Aurelia Marinescu arata ca acest lucru inseamna sa incalci in mod deliberat si grosolan regulile elementare ale bunei cuviinte.

- Joi, 12 aprilie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare un numar de 13 mandate de aducere si 7 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si…

- Zlatan Ibrahimovici, de-abia transferat la LA Galaxy, a devenit oficial coproprietarul și ambasadorul casei de pariuri Bethard, ceea ce contravine articolului 25 din Codul de Etica FIFA . Retras de la naționala in urma cu doi ani, Ibrahimovici viseaza totuși sa joace la Mondialul din Rusia, afirmand…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un amendament sustinut de presedintele comisiei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese…