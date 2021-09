Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ cu pierderile suferite anul trecut, arata datele studiului…

- Studiu național: Motivația și comportamentul generației Z, in 2021. Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ…

- Lipsa resurselor financiare și a educației in acest domeniu, lipsa motivației și a consilierii in cariera, dar și starile emoționale fluctuante sunt principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, tinerii din Romania, la mai bine de un an de la inceputul pandemiei de COVID-19, arata datele…

- Lipsa resurselor financiare si a educatiei in acest domeniu, lipsa motivatiei si a consilierii in cariera, dar si starile emotionale fluctuante sunt principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, tinerii din Romania, la mai bine de un an de la inceputul pandemiei, arata datele celui mai…

- Oamenii de știința au evaluat peste 5.800 de mancaruri și modul in care dieta ne afecteaza durata vieții. Astfel, s-a descoperit ca hotdog-ul este unul dintre cele mai nocive mancaruri fast-food și ne-ar putea scurta viața cu 36 de minute, cu fiecare porție. La polul opus, alunele, somonul la cuptor…

- Viata in strainatate nu este tot timpul roz si despre asta stiu cel mai bine sa vorbeasca romanii care au plecat din tara. Ce atrage atentia este sentimentul de negare a identitatii nationale. Intr-o dezbatere de pe o retea sociala, iscata de intrebarea "Cum este viata peste hotare?", cei care reprezinta…

- Catalin Moroșanu a implinit 37 de ani, pe 30 iunie, iar cu aceasta ocazie, sportivul le-a transmis urmaritorilor un mesaj emoționant. Fostul concurent de la „Survivor Romania” a anunțat ca in curand va deschide Academia Catalin Moroșanu. „Astazi implinesc 37 de ani de viața, o varsta a maturitații și…

- Autoritațile din Grecia au hotarat sa ofere bani tinerilor cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani care primesc o prima doza de vaccin anti-COVID-19, dupa cum arata Reuters. Anunțul vine de la premierul Kyriakos Mitsotakis, conform Libertatea . Mai exact, tinerii care se vor vaccina cu o prima doza…