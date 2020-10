Cum prevenim sindromul morții subite la bebeluși Ce este moartea subita a sugarului: decesul unui copil, mai mic de 1 an, de cauze complet necunoscute, care se intimpla de cele mai multe ori in timpul somnului. Iata care sint recomandarile forurilor Europene și Americane in ceea ce privește somnul celor mici: dormitul pe burta reprezinta poziția cu riscul cel mai MARE de moarte subita la sugar, astfel incit trebuie EVITATA. Sugarii trebuie sa d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

