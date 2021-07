Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 are loc azi, 23 iulie, de la ora 14:00, in direct pe TVR 1 și pe Eurosport 1 . Organizatorii promit un spectacol unic. Jocurile Olimpice au debutat deja cu partide din competițiile de softball, baseball și fotbal (acolo unde Romania s-a impus joi, scor 1-0, in fața naționalei statului Honduras, in direct pe Eurosport 2 și Eurosport Player). Dar ceremonia de deschidere va avea loc maine, iar organizatorii au promis ca va fi un eveniment unic, care sa estompeze absența spectatorilor din stadion. In arena olimpica, in afara celor aproximativ…