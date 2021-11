Cum poți vedea Amazon Prime în România, deși serviciul nu este disponibil la noi Prime Video limiteaza conținuturile pe care le puteți viziona in funcție de locația in care va aflați. Bibliotecile sale din SUA și Marea Britanie sunt cele mai cuprinzatoare, dar puteți viziona seriale și filme exclusive din aproape orice regiune. Pentru a debloca toate serialele și filmele disponibile pe Prime Video din Romania, trebuie sa folosiți un VPN. Totuși, deoarece Amazon folosește o tehnologie puternica de blocare a VPN-urilor, nu toți furnizorii va pot oferi acces. Am decis sa testez toate VPN-urile importante de pe piața pentru a vedea care dintre ele are abilitațile necesare pentru streaming fiabil.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, dubleaza valoarea bacșișului oferit de pasagerii care iși arata recunoștința pentru șoferii care le-au asigurat curse in siguranța catre destinațiile alese cu ocazia Zilei Mondiale a Bunatații, care are loc sambata, pe 13 noiembrie. Conform…

- Articolul presei din Danemarca despre doi pacienți din Romania care au fost preluați de autoritațile daneze pentru a fi tratați intr-un spital din Aarhus a provocat reacții in mediul online. In postarea de pe Facebook a site-ului TV2, cel mai vizionat post de știri din țara scandinava, au curs numeroase…

- Elevii vor merge de luni in banci, daca rata de vaccinare unde invața este de peste 60%, iar expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș considera ca in zonele unde se vor relua orele fața in fața ”se va accelera transmiterea comunitara”. Potrivit expertului, peste o luna, ”undeva in decembrie, vom…

- Aproape 70% dintre utlizatorii de internet din România prefera sa țina minte parolele la conturile online, în timp ce doar unul din trei opteaza pentru completarea automata, iar un sfert și le scriu pe hârtie, arata un nou studiu Bitdefender. Doar 18% prefera sa foloseasca o aplicație…

- „Regele Mihai: Drumul catre casa” va fi difuzat pe 24 octombrie 2021 Filmul prezinta documente recent desecretizate din arhivele Securitații și CIA, precum și inregistrari difuzate in premiera cu comentarii și observații ale Prințului Philip, Ducele de Edinburgh Producția documentarului a avut loc in…

- VIDEO| PERCHEZIȚII la persoane banuite de frauda informatica, desfașurate de polițiștii BCCO Alba Iulia și DIICOT Sibiu In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu,…

- HBO Max, platforma de streaming a gigantului american WarnerMedia, va fi lansata in aceasta toamna in sase tari din Europa, urmand ca in 2022 sa fie lansata pe ale 14 piete, printre care se numara si Romania, a anuntat marti un responsabil al grupului american, transmite AFP. "Vom ajunge in…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, alaturi de Direcția de Asistența Sociala a Primariei Sf. Gheorghe și cu sprijinul mai multor ONG-uri de profil au lansat luni „Rețeaua de ajutor" Aceasta este o linie telefonica gratuita destinata in special seniorilor care au nevoie de ajutor fie in activitațile…