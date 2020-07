Cum poți transforma o locuință închiriată într-un cămin Una dintre cele mai mari bucurii pe care ți le pot face cei care iți trec pragul casei este sa iți spuna ca locuința ta este confortabila și primitoare. O casa este mai mult decat o construcție care te adapostește, este un fel de carte de vizita pentru musafiri, in care sunt „scrise“ interesele tale și istoria familiei, cu bune și cu rele. Sa transformi in acasa o locuința nu e o sarcina ușoara și, uneori, acest proces se deruleaza pe parcursul mai multor ani. Daca stai cu chirie, cel mai probabil nu poți face mari modificari in locuința, cel puțin nu fara acordul proprietarului. In schimb, poți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

