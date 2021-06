Cum poți să îți ștergi rapid și ușor conturile de Instagram și Facebook Daca vrei sa renunți definitiv sau pe o perioadas curta la conturile de socializare, vei avea de urmat niște pași simpli. Afla chiar acum cum sa iți ștergi rapid și ușor conturile de Instagram și Facebook. Pentru a-ți șterge contul de Instagram da click pe profilul tau, apoi pe liniuțele care arata meniul, apoi setari, urmat de Help Center. Mai departe, selecteaza un browser, de preferat Chrome pentru ca acela va avea datele tale de logare pentru Instagram. Da, va trebui sa introduci din nou numele de utilizator și parola. Vei fi intrebat de ce vrei sa iți ștergi contul de Instagram, iar in final… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

