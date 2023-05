Stiri pe aceeasi tema

- Deși cafeaua este buna fierbinte de dimineața, boabele de cafea pot fi folosite și la alte lucruri, in gradina. Dar și in acest caz sunt momente cand nu trebuie sa folosești boabe de cafea in gradina ta. Citește și afla care este greșeala care strica plantele. Boabele de cafea sunt bune in gradina personala…

- Plantele ajuta la purificarea aerului, ofera un ambient placut unei locuințe și pot atrage banii in viața ta. Arborele de jad are proprietați miraculoase, astfel ca va aduce abundența in casa ta.

- Plantele in ghiveci vin cu o multitudine de beneficii care va pot imbunatați calitatea vieții. Unul dintre cele mai semnificative avantaje este ca ajuta la purificarea aerului din spațiul tau de locuit. De asemenea, adauga o nota de frumusețe naturala și culoare oricarei incaperi, facandu-le un plus…

- Uleiul nu lipsește din alimentație niciunui roman și el trebuie sa fie de cea mai buna calitate. Specialiștii au gasit un soi care este mult mai sanatos, plin de nutrienți și prelungește speranța de viața.

- Ai nevoie de puțin noroc in plus pentru a te ajuta sa te descurci? Unii oameni jura pe superstiții, alții pe potcoave. Noi credem ca unele plante sunt extrem de norocoase și pot aduce un plus de noroc și prosperitate in viața noastra. Așadar, vom vorbi despre plantele de apartament care aduc iubire…

- J. Matthew Knight de la Knight Dermatology Foundation spune ca dupa ce folosești buretele de dus, un strat de piele ramane atașat pe acesta, intrand in straturile sale interioare, scrie girly.ro .Atunci cand lași buretele in baie dupa utilizare, umezeala ramane blocata in interiorul sau, facand ca…

- De vina poate fi procesul de imbatranire a cartilajelor din zona articulațiilor umerilor, membrelor, coapselor. Unele plante au puterea de a alina acest tip de durere.CrețușcaNumita și caprifoaie, smantanica sau pepenea, crețușca are acțiune antireumatica și antiinflamatoare.Folosește-o sub forma de…