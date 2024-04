Stiri pe aceeasi tema

- O companie americana vrea ca in urmatorii ani sa readuca pe planeta exemplare de mamut, pasarea Dodo și tigrul tasmanian. Compania folosește ingineria genetica și inteligența artificiala. Reprezentanții companiei din Statele Unite susțin ca au tehnica necesara sa repopuleze planeta cu aceste exemplare.…

- O companie americana vrea ca in urmatorii ani sa readuca pe planeta exemplare de mamut, pasarea Dodo și tigrul tasmanian. Compania folosește ingineria genetica și inteligența artificiala. Reprezentanții companiei spun ca au tehnica necesara.

- "Contributivitatea este principalul criteriu. Se incurajeaza ramanerea in viata activa ... dupa varsta standard de pensionare", a declarat Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii.Consiliul Economic și Social a venit cu o serie lunga de observații. Cea mai importanta se refera la reglementarea creșterii…

- "Contributivitatea este principalul criteriu. Se incurajeaza ramanerea in viata activa ... dupa varsta standard de pensionare", a declarat Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii.Consiliul Economic și Social a venit cu o serie lunga de observații. Cea mai importanta se refera la reglementarea creșterii…

- "Contributivitatea este principalul criteriu. Se incurajeaza ramanerea in viata activa ... dupa varsta standard de pensionare", a declarat Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii.Consiliul Economic și Social a venit cu o serie lunga de observații. Cea mai importanta se refera la reglementarea creșterii…

- Reprezentanții partidelor politice care au dat curs invitației șefei statului la consultari pe marginea referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana susțin organizarea plebiscitului, dar majoritatea nu sunt de acord ca acesta sa aiba loc in aceeași zi cu alegerile prezidențiale.…

- Reprezentanții armatei SUA susțin ca americanii au confiscat arme avansate iraniene, care urmau sa fie livrate gruparii Houthi, potrivit Sky News.Comandamentul central al SUA a declarat ca a confiscat armele convenționale avansate care erau trimise rebelilor Houthi din Yemen. Capturarea armelor…

- Protestele fermierilor s-au mutat in Capitala. Daca nu au reușit sa intre cu utilajele, cațiva oameni s-au dus in fața Ministerului Agriculturii pentru a protesta. Protestele se extind in toata țara: drumuri blocate, haos in trafic! Transportatorii nu mai vor sa participe la discuții pana cand Sorin…