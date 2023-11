Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de informații 8200 a armatei a incetat sa asculte radiourile portabile ale agenților Hamas din Gaza in urma cu un an, deoarece a fost vazuta ca o „risipa de efort”, potrivit The New York Times.Intr-un raport amplu despre eșecurile serviciilor de informații care au permis masacrul din 7 octombrie,…

- Romania si Ucraina vor avea „o abordare noua” pentru a preveni atacurile rusesti asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat miercuri premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Kiev.

- Actiunile SAS au scazut miercuri cu pana la 95%, dupa ce compania aeriana scandinava a anuntat marti o restructurare pentru a preveni falimentul, aducand la bord noi investitori mari si stergand participatiile celor peste 250.000 de actionari, transmite Reuters, citat de news.ro.Cel mai mare transportator…

- Multe persoane se intreaba daca pot sa iși curețe incalțamintea in mașina de spalat. Da sau nu? Asta depinde de materialul din care sunt fabricați aceștia. In primul rand, poți afla daca incalțamintea poate fi spalata in acest mod verificand eticheta. Se știe ca apa poate deteriora cu ușurința unele…

- Avocatul Cuculis a cerut Parchetului sa schimbe incadrarea faptei din ucidere din culpa in omor calificat și tentativa la omor calificat in dosarul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in accidentul din 2 Mai. Pascu risca sa iși petreaca restul zilelor dupa gratii, informeaza observatornews. …

- Senatorul Daniel Zamfir (PSD), anunta miercuri ca, la pachet cu impozitarea multinationalelor care fenteaza bugetul statului prin mecanismele de optimizare fiscala, vine, in sfarsit, si impozitarea profiturilor excesive ale bancilor.”BIG LIKE, MARCEL CIOLACU! La pachet cu impozitarea multinationalelor…

- Conform datelor Serviciului Hideteorologic de Stat, in perioada 27-29 august 2023, pe arii extinse, temperatura maxima a aerului va atinge valori termice de +36..+38°C. In acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența recomanda cetațenilor sa fie prudenți pentru a preveni cazurile de…

- In speranța ca pot prelungi durata de pastrare a vinetelor, unele gospodine le pun in frigider. Se pare ca aceasta practica nu este recomandata de specialiști, intrucat face mai mult rau decat bine.”Vinetele se pastreaza cel mai bine la temperatura camerei, fiind foarte sensibile la frig. Așa ca țineți-le…