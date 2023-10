Cum poți pierde 5 kilograme într-o singură săptămână - Tot ce trebuie să știi ca să ții dieta cu hrișcă 1. DIETA CU HRIȘCA PENTRU ZILE DE POST Principiile dietei cu hrișca pentru zilele de post - Se beau 2 litri de apa cu lamaie pe zi. Se pune o lingurița de seama de lamaie la un litru de apa;- Nu se consuma alte alimente in afara de sare neiodata, legume și zarzavaturi proaspete. Nu se adauga ulei in salate și niciun alt aliment nu se va consuma Dieta cu hrișca. Semințele de hrișca se hidrateaza de seara in apa, la frigider, pentru a se elibera enzimele utile in cazul in care le consumați crude, dar și pentru a asigura o fierbere rapida a acestora. Dimineața, la micul dejun, se consuma o cana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O gospodina a descoperit fara sa vrea secretul celei mai gustoase maioneze, dupa ce a pus o lingurița de apa rece in preparat, chiar inainte ca aceasta sa fie gata. Vezi in randurile de mai jos cum s-a schimbat totul! A pus o lingurița de apa rece in maioneza, inainte sa fie gata Maioneza facuta in…

- Nu ești chiar in apele tale astazi și simți ca nimeni și nimic nu-ți poate aduce zambetul pe buze? Noi iți venim in ajutor și iți propunem sa citește cel puțin unul din bancurile pregatite de noi și cu siguranța iți vei schimba starea de spirti pe loc. Iata ce glume ți-am pregatit astazi!

- Lista de ingrediente:1 castravete mediu3 rosii medii1 ceapa rosie (poti pune si alba daca nu ai)100 de grame de masline negre fara samburi300 de grame de branza feta1 lingura de ulei de masline1 lingurita de otet balsamicputin oreganosare, dupa gust (si branza are sare in ea, la fel si maslinele)piper,…

- Andreea Marin a atras atenția cu cea mai recenta fotografie distribuita pe rețelele de socializare, la prima ora a dimineții. In varsta de 48 de ani, celebra personalitate de televiziune nu se ferește sa apara fara pic de machiaj. „Buna sa va fie inima și dimineața!”, le-a transmis in aceasta dimineața…

- Și totuși, specialiștii ne avertizeaza sa nu abuzam de el , iar consumul exclusiv al acestui fruct pentru a grabi procesul de slabire ne poate pune in pericol.Grapefruitul este sursa bogata de carbohidrați de calitate, de fibre și vitamina C.Beneficiile consumului de grapefruitGrapefruitul este plin…

- Aceasta stari de proaspatatate a bananelor ni se pare normala, dar cum reușesc magazinele sa faca asta? Care este secretul lor pentru a menține bananele in stare proaspata saptamani intregi?Exista mai multe trucuri simple și eficiente pe care magazinele le folosesc pentru a pastra și menține bananele…

- Consumați alimente bogate in fibre:Un aspect esențial al dietei de vara pentru slabit este consumul de alimente bogate in fibre. Acestea includ fructe proaspete (mere, pere, piersici, capșuni), legume (broccoli, morcovi, ardei, spanac), leguminoase și cereale integrale (linte, fasole, orez brun). Fibrele…

- Vara este anotimpul ideal pentru a slabi, deoarece avem la dispoziție o varietate de fructe și legume proaspete, care ne ofera nutrienți esențiali și ne țin de foame. In plus, vara ne simțim mai motivați sa facem mișcare și sa bem mai multa apa, ceea ce ne ajuta sa acceleram metabolismul și sa eliminam…