Cum poți fi spionat prin dispozitivele inteligente din casa ta ? Dispozitivele inteligente din acasa iți pot face viața mai ușoara prin automatizarea sarcinilor simple, cum ar fi stingerea luminilor sau incuierea ușii din fața. Cu toate acestea, ar trebui sa fiți conștienți și de potențialele riscuri ale utilizarii acestor dispozitive. Hackerii ar putea sa va acceseze rețeaua WiFi, prin router, și sa va compromita confidențialitatea sau securitatea. Ei ar putea sa va spioneze prin camerele sau microfoanele din casa sau sa va fure informațiile personale sau financiare. Puteți lua masuri pentru a va proteja rețeaua WiFi, astfel incat sa va puteți bucura de dispozitivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

