In cazul in care ați luat o amenda in trafic și considerați ca ce vi s-a intamplat a fost nedrept, atucni aveți o șansa sa contestați amenda primita, iar șansele de caștig sunt foarte mari in unele cazuri. Astfel, persoanele care considera ca masura de amendare a fost una abuziva și nu reflecta situația reala care a avut loc, aceștia pot face contestații pentru pentru a anula amenda primita. In general, dosarul se poate soluționa in maximum doua termene, adica doa luni de zile, in situația in care procedura de citare cu agentul constatator este legal indeplinita. Procedura este foarte simpla.…