- Cand vine vorba de frumusețe, nimic nu este mai important decat o piele sanatoasa. Daca pielea nu este curata și sanatoasa, nici cel mai sofisticat machiaj nu va arata bine, ci dimpotriva, va accentua ridurile sau cicatricile post-acneice. Deși exista o multitudine de creme, seruri, fiole și loțiuni…

- Indiferent ca circuli pe drumurile din Romania, sau in orice alt colț de lume, in mașina personala trebuie sa ai anumite lucruri, pe langa polița RCA. Conform celor de la Poliția Rutiera, lipsa acestor obiecte, poate fi capcana din masina care iti zboara peste 700 de lei din buzunar, acesta fiind, de…

- Aspectul exterior, o tinuta eleganta si rafinata ne schimba starea psihica, ne da incredere si siguranta. Cei care se ingrijesc de sanatate, practica un sport, sunt atenti cu propria persoana, prezinta acea armonie intre linia corpului si miscare. Sanatatea este suportul organismului indiferent de varsta,…

- Nu ai timp sau mijloace pentru a merge la cosmetician Instalata in liniste pe canapea, inarmata cu cinci sau sase ustensile bine directionate, este posibil sa efectuezi singura o manichiura. Intr o clipa si ca un profesionist... Iti oferim cei 5 pasi pentru a stapani aceasta tehnica la indemana ta Pasul…

- Bine ai venit in universul manichiurii cu polygel , o alternativa revoluționara la unghiile false tradiționale. Indiferent daca ești o pasionata a manichiurii sau vrei sa incerci ceva nou, polygelul de la Everin este soluția perfecta pentru un look impecabil acasa. Cu o gama variata de nuanțe de calitate…

- Lamaile sunt unele dintre cele mai consumate alimente din intreaga lume. Chiar daca a aceste citrice nu cresc pe teritoriul nostru, se pare ca se gasesc in orice tip de magazin comercial. Lamaile, fie ele galbene, fie cele verzi, care poarta denumirea de lime, sunt adevarate trucuri de detoxifiere de…

- Frumusețea naturala a Cheilor Turzii nu poate fi descrisa uneori in cuvinte. Indiferent de anotimp, peisajul este magnific! Dupa prima ninsoare din aceasta iarna totul este imbracat in zapada și sunt șanse sa persiste avand in vedere ca in zilele urmatoare se anunța o racire a vremii cu temperaturi…