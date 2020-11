Stiri pe aceeasi tema

- Un medic anatomopatolog, care a facut autopsia multor cadavre ale unor pacienti cu COVID-19, a explicat, pentru Cluj24.ro, care sunt modificarile care au loc la nivelul plamanilor. Desi nu exista o regula, in cazurile grave, plamanii celui decedat nu mai plutesc in apa, devin ca o piatra. Brun sau cenusiu…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii anunta ca a demarat publicarea a zeci de mii de documente ale fostei Securitati comuniste privind stramutarea abuziva a unor persoane. Potrivit unui comunicat al CNSAS transmis joi, pe site-ul institutiei vor fi postate 56.468 de…

- Politistii din cadrul Posturilor de Politie Negomir si Balteni au identificat la finalul saptamanii trecute intr-un targ saptamanal de pe raza localitații Peșteana Jiu un barbat de 35 de ani, din orașul Rovinari, care oferea spre vanzare 1.950 kg de varza alba, din interiorul unei autoutilitare, fara…

- Ziarul Unirea VIDEO| Tineri stramutați de la casele parintești dar și familii in putere o iau de la inceput intr-o comuna din Alba, datorita unui pod peste Mureș care prinde contur VIDEO| Tineri stramutați de la casele parintești dar și familii in putere o iau de la inceput intr-o comuna din Alba, datorita…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca actele medicale care trebuie sa insoțeasca cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 2020 sunt urmatoarele: Pentru persoanele cu diverse boli sau grade de invaliditate altele decat COVID-19,…

- Epidemia de coronavirus a afectat puternic turismul in județul Alba. Hotelurile și pensiunile au pierdut un numar mare de clienți in aceste luni. Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat, in luna iulie 2020, scaderi cu 30,2%, iar innoptarile cu 31,8%, comparativ…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 40 de metri cubi de material lemnos, fara documente, confiscat de polițiști la Campeni La data de 31 august 2020, in jurul orei 22,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier,…