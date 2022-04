Dinamo in e condamnata sa caștige vineri cu FCU Craiova, apoi și urmatoarele 3 intalniri, cu Mioveni, Gaz Metan și Clinceni, pentru a mai spera in salvarea directa. Dupa victoria cu Chindia, 2-0, prima in deplasare din acest campionat, fanii lui Dinamo au inceput sa spere iar ca Uhrin jr. poate realiza miracolul. Salvarea directa de la retrogradare pare din nou posibila. ...