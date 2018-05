Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Sanitas se vor intalni, marți, cu premierul Viorica Dancila și miniștrii Muncii, Sanatații și de Finanțe, pentru a analiza regulamentul de sporuri. In funcție de oferta Guvernului, aceștia vor decide daca vor intra sau nu in greva generala pe data de 11 mai.„Așteptam ca Guvernul…

- Mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim a adus in atenția publica o problema de comunicare intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul Viorica Dancila. Libertatea a consultat mai multe surse care au facut parte in trecut din aparatele de lucru ale celor mai importanți oameni…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut noi numiri in functii importante in aparatul de stat. Cea mai importanta dintre numiri il are protagonist pe un reprezentant UDMR.Vajda Zsombor a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente…

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat corect, constitutional, cand le-a chemat la consultari pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Va pot spune ca din punct de vedere constitutional,…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a votat sa il aiba ca președinte pe Constantin Buchet, propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila. In funcția de vicepreședinte a fost ales Valentin Blanariu, propunerea PSD, iar secretar va fi Dinu Zamfirescu, care…

- Viorica Dancila a propus o singura Ordonanța de Urgența, in ședința Guvernului de joi! Lucrul e demn de semnalat, daca ne gandim ca cu numai o saptamana in urma, Executivul aprobase 6 OUG-uri. De altfel, doar in prima sa ședința de Guvern, Dancila nu a emis nicio OUG, pentru ca nu depusese juramantul. STIRIPESURSE.RO…