Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre posibilitatea de finantare a unor domenii din Educatie cu fonduri europene si a spus ca au fost evidentiate segmente importante pentru care pot fi folositi bani de la Uniunea Europeana, precizeaza agerpres . “Am reusit sa cristalizam cateva domenii unde…

- Vicepresedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a afirmat, marti, ca s-a intalnit cu ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD in ceea ce priveste redeschiderea scolilor, a solicita alocarea pentru educatie a unui buget mai extins si a 10% din Planul National…

- Vicepresedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a afirmat, marti, ca s-a intalnit cu ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD in ceea ce priveste redeschiderea scolilor, a solicita alocarea pentru educatie a unui buget mai extins si a 10% din Planul National…

- Ponderea angajaților din invațamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccinneze impotriva Covid-19 se apropie de 50%, a anunțat, joi, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. In schimb, in sistemul de invațamant universitar ponderea e de 60%. Sorin Cimpeanu a precizat la RFI…

- Ponderea angajaților din invațamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccinneze impotriva Covid-19 se apropie de 50%, a anunțat, joi, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. In schimb, in sistemul de invațamant universitar ponderea e de 60%. Sorin Cimpeanu a precizat la RFI…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca sunt șanse mari ca profesorii sa primeasca bani in plus la salariu. Mai exact, ministrul spune ca exista posibilitatea introducerii unei „componente salariale de motivare, in funcție de performanța, prin Programul Național de Redresare și…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca exista posibilitatea introducerii unei "componente salariale de motivare, in functie de performanta, prin Programul National de Redresare si Rezilienta". "Exista merite deosebite care trebuie recunoscute si trebuie sa existe si motivatie",…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca o sa discute cu premierul posibilitatea ca profesorii sa primeasca la salariu un bonus de performanta prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: 'Puciștii' din PNL se repliaza. Țintarul secretarilor…