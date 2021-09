Cum plătești online factura la Vodafone Vodafone ofera posibilitatea tuturor clienților sa iși plateasc facturile și online fara a se deplasa la sediu. Cum platești online factura la Vodafone? Cum platești online factura la Vodafone Conform informațiilor oferite de site-ul vodafonone, pot plati online factura chiar și clienții care nu au cont MyVodafone. Aceștia trebuie sa intre AICI și sa completeze numarul de telefon, suma de plata, dar și e-mail-ul, urmand sa fie direcționați catre pagina de plata. Totul dureaza doar cateva minute, tranzacția fiind facuta in condiții optime. Cei care au cont My Vodafone in schimb pot intra direct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

