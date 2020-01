Sotia-vulpita, asa cum a fost numita o tanara de 22 de ani, a devenit un adevarat personaj! A aparut prima data in platoul emisiunii Acces Direct si de atunci, a continuat sa uimeasca o tara intreaga! Dezvaluirile pe banda rulanta, povestea de viata tulburatoare si aventurile recunoscute in direct... toate acestea au reprezentat cireasa de pe tort in spatiul public, in ultima perioada.