Cum ne spălăm corect pe mîinile și fața cînd ne întoarcem acasă Participam toți la invingerea noului coronavirus purtind masca in locurile publice. Va atragem insa atenția ca masca va protejeaza doar daca este purtata corect, adica va acopera nasul și gura. Dar aerosolii, posibil contaminati, se pot depune pe toate zonele expuse, inclusiv pe tegumentele feței ori pe par. Și toate aceste zone trebuie igienizate, cind veniți acasa, transmite Protv.ro. Odata ce v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au fost sfatuiți sa poarte maști pentru a evita expunerea la noul coronavirus. Insa se pare ca aceasta masca nu te poate proteja per total. Aerosolii, posibil contaminați, se pot depune pe toate zonele expuse, inclusiv pe fața sau pe par. De aceea, toate aceste zone trebuie igienizate atunci…

- Intr-un interviu pentru viva.ro , Maruta a povestit ce masuri de prevenire a adoptat in actualul context pandemic, mai ales ca el continua sa mearga la munca și-n plina pandemie de coronavirus . Masuri de protecție sunt luate atat in studioul in care filmeaza emisiunea, cat și cand se intoarce acasa,…

- Profesorul Chereches a oferit raspuns si la întrebare: „Cum se poarta corect masca de protecție?”. Conform spuselor specialistului, masca de protecție trebuie sa acopere gura și nasul.

- Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat cum pot fi sterilizate si reutilizate mastile de protectie. „Purtați masca! Purtarea unei maști (chiar simple) este cea mai eficienta metoda pentru a preveni infecția. Distanța sigura actuala in intalnirile sociale poate sa nu fie ... The post Tudor Ciuhodaru: cum…

- Aceasta perioada ar trebui sa fie vazuta ca un prilej bun de a avea grija de noi si de sanatatea noastra. Acum avem suficient timp sa gatim, sa avem o dieta echilibrata, sa facem sport sau sa dormim minim sapte ore pe noapte, lucruri esentiale pentru o viata sanatoasa.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, le transmite celor care isi confectioneaza acasa masti de protectie ca trebuie sa le spele si sa le calce zilnic, pentru a le dezinfecta.Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea mastii de persoanele din strada, idea generala…

- Doctorul Radu Ionescu, seful clinicii de Chirurgie Estetica a unui spital privat din Bucuresti, a prezentat intr-un clip video, cum poate fi confectionata, acasa, o masca de protectie cu filtru HEPA. El a atras atentia ca nu este o masca medicala omologata, dar este o optiune mai buna decat lipsa oricarei…

- MASCA MEDICALA // La ce sunt bune mastile medicale?Cele mai multe maști sunt de uz chirurgical și impiedica particulele lichide sa ajunga dintr-o parte in alta (dinspre echipa operatorie spre campul operator care trebuie sa fie steril, dar și invers, pentru ca sare sange sau alte lichide). Exista și…