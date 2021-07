Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea porcinelor ar putea fi interzisa in exploatații in aer liber de tipul stanelor, taberelor de vara, cantoanelor silvice, cantoanelor de pe langa diguri sau societaților agricole vegetale. Interdicția este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența privind noi reguli pentru creștere porcilor…

- Noua polițiști de la Secția 16 de Poliție care au torturat anul trecut doi barbați au fost trimiși in judecata. Din pacate, victimele lor nu vor putea asista la proces pentru ca au murit in martie 2021, fiecare avand o problema medicala care nu a avut legatura cu agresiunea. Procurorii Parchetului de…

- Primul soț al avocatei Elodia Ghinescu, care era agent de poliție, a murit, joi, in propria locuința. Ciprian Mustața, in varsta de 45 de ani, era atat agent-sef de poliție in Brasov, cat și directorul sportiv al echipei de fotbal Olimpic Cetate Rasnov. „Sincere condoleante familiei si Dumnezeu sa-l…

- Pentru premierul Florin Cițu, aflat in razboi pe șefia PNL cu liderul partidului, Ludovic Orban, toți liderii coaliției de guvernare sunt… din opoziție. La briefingul de dupa ședința de Guvern, prim-ministrul a raspuns la intrebarea unui jurnalist, care vroia sa știe daca i-a informat pe liderii coaliției…

- Bulgaria, una dintre cele mai subdezvoltate tari ale Uniunii Europene, va trece la euro in 2024. Timp de o luna de la adoptarea monedei europene, leva și euro vor circula concomitent, moneda naționala urmand a fi retrasa treptat din circulație. Bulgaria a fost admisa impreuna cu Croatia in anticamera…

- Marile noutați ale proiectului “Romania educata”, la care ține atit de mult președintele Klaus Iohannis, sunt, de fapt, o intoarcere in timp, in vremurile in care dadeai examen sa intri la un anume liceu, și chiar daca aveai o medie buna, dar nu intrai pe locurile scoase, ajungeai la un liceu industrial…

- Te simți hipersenzitiv, hiperintuitiv, mai aventuros decat de obicei și dornic de noi experiențe? Simți ca cea mai buna varianta a ta este la o intindere de braț de tine? Ei bine, insemna ca Eclipsa Inelara de soare in Gemeni iși face deja simțita prezența. O eclipsa inelara de Soare se produce atunci…

- Ești hipersensibil și irascibilitatea a pus stapanire pe tine? Nu e cazul sa te ingrijorezi, ci doar sa fii un pic mai atent decat de obicei, pentru ca zodia Rac iși face simțita prezența luna aceasta! Pe 2 iunie, la ora 16:19, Venus a intrat in zodia Rac, pe care o va tranzita pana in […] The post…