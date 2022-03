Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Niamțu a reușit sa ridice jurații și publicul in picioare. Barbatul are 72 de ani și a venit pe marea scena a talentelor sa demonstreze tuturor ca varsta este doar un numar. ,,Artiștii la vremea aceea erau chiar foarte respectați. Pot sa spun cu mandrie ca mi-am dedicat toata viața scenei”, a…

- Realizarea unui echilibru intre munca și familie este importanta pentru succesul și calitatea generala a vieții. Progresele tehnologice au simplificat modul in care oamenii iși indeplinesc sarcinile, permițandu-le sa ramana conectați la sarcinile de la serviciu chiar și atunci cand sunt acasa. Din acest…

- Fie ca fumatorii sunt pe punctul de a renunța la acest viciu sau nu, medicii ii sfatuiesc sa ia aminte la beneficiile pe care le aduce lipsa tutunului in organism. Unul dintre multele avantaje este creșterea speranței de viața.

- Нemoroizi durerosi, presiune arteriala ridicata si afectiuni ale pielii, precum psoriazisul, toate au ceva in comun: circulatia sangelui. Studiile arata ca aceste trei afectiuni pot fi tratate cu succes cu un extract din coaja de pin denumit Picnogenol. {{581440}}Dintr-o multitudine de studii despre…

- "Ideea nu e de acum, e din primavara, tot cu pacientii Covid, dar acum pur si simplu am considerat ca e momentul pentru ca am avut o toamna cu prea multe condoleante, cu prea multa suferinta, prea multa boala si prea multa moarte", a afirmat Dana Tulbure, director de ingrijiri in cadrul Spitalului de…

- Venus, planeta iubirii și a banilor, aflata in retrogradare in Capricorn se intalnește cu Neptun, planeta viselor, din Pești, iar aspectul este unul constructiv și placut. Vom fi mai iertatori astazi, mai dispuși sa cedam in fața altora și sa trecem cu vederea unele greșeli. Totodata, putem fi mai sensibili…

- „For last year's words belong to last year's language/ And next year's words await another voice./ And to make an end is to make a beginning." (Deoarece cuvintele anului trecut apartin limbii anului trecut/ Iar cuvintele anului urmator asteapta o alta voce/ Si a ajunge la un sfarsit este a savarsi o…