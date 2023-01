Cum ne ferim de hipotermie, dacă rămânem blocați cu mașina în zăpadă Hipotermia este una dintre cele mai grave probleme care se pot intampla in aceasta perioada, de cod galben de ninsori și viscol. In cazul in care ramaneți blocați cu mașina in zapada, urmați cateva sfaturi importante pentru a scapa de hipotermie, care va poate ucide. Alegeti haine groase, rezistente la umezeala, care sa va asigure protectia capului, fetei si a mainilor pentru a evita pierderile de caldura si incaltaminte lejera care sa nu impiedice circulatia la nivelul membrelor. Evitati deplasarile matinale sau nocturne, cand temperaturile sunt extrem de scazute. Pentru fiecare scadere cu un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

