Cum ne-au FURAT francezii şi bulgarii roşia “inimă de bou”, creaţie românescă Nu facem altceva decat sa cautam hrana sanatoasa la care noi - nascuti si crescuti in aceasta tara - suntem perfect adaptati. Se fac, insa, 30 de ani de cand tot pierdem soiuri valoroase de legume, cu gust excelent. Spre exemplu, rosia inima de bou, creatie romaneasca inca din 1957, a fost omologata de francezi si de bulgari. Sub numele de... inima de bivol. Alimente modificate genetic. In acest caz, o gena de peste arctic introdusa la capsuna, pentru ca aceasta sa reziste la ger. A iesit, fara intentie, o capsuna albastra...o aberatie genetica! In Romania, nu se fac modificari genetic. Hibrizi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

