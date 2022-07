Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Confruntata cu scaderea livrarilor de gaze sin Rusia, Germania a luat o serie de masuri de urgenta pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie. Printre aceste masuri se numara utilizarea sporita a centralelor pe carbune pentru a produce energie electrica, a anuntat duminica guvernul federal. „Pentru…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, cere ca Uniunea Europeana sa interzica importurile de gaz diun Rusia chiar și fara acodul Ungariei, daca toate celelalte țari sunt de acord, transmite Reuters. Oficialul german si-a exprimat dezamagirea ca Uniunea Europeana nu a ajuns inca la un acord privind…

- Executivul de la Berlin a aprobat luni o modificare legislativa care va permite Guvernului sa devina proprietar al companiilor din energie, ca o masura de ultima instanta pentru asigurarea aprovizionarii in eventualitatea unei situatii de urgenta, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Germania,…