- Un barbat ajuns la Spitalul de Copii Brașov cu fiul sau cu temperatura corporala de 40 de grade Celsius spune ca a fost tratat fara urma de respect de doctorița. Tatal micuțului spune ca aceasta i-a pus viața in pericol copilului

- Alina Pușcaș, care a fost internata cateva zile in spital in decembrie, și-a schimbat stilul alimentar. Prin intermediul rețelelor de socializare, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a dezvaluit ca ține post intermitent sau fasting, cum e cunoscut, la indemnul unui medic.…

- „In ultimele zile ale acestui an, dar și in debutul anului 2023, vremea va fi deosebit de calda. Valorile maxime, in urmatoarele zile, se vor situa intre 6...14 grade. Chiar și in noaptea de Revelion vom avea temperaturi minime pozitive, cu cele mai ridicate valori in partea de vest a țarii, pana la…

- Lacomia e principalul motiv pentru care mulți dintre romani ajung sa petreaca sarbatorile in spitale! Este avertismentul lansat de medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si nutritie la Spitalul Județean Galați. Doctorul spune ca de multe ori alcoolul pune capac unor mese grele…

- Zaharul transmite o stare de bine, insa este extrem de periculos pentru sanatate, avertizeaza medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna și nutriție la Spitalul Județean Galați.

- Saptamana 21.11.2022 – 28.11.2022Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in regiunile sudice și sud-estice.Cantitațile de precipitații vor fi excedentare la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile sudice,…

- Semnal de alarma privind bronșiolita. Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, avertizeaza ca vine cel mai mare val de bronșiolite din ultimul deceniu. Explozia de cazuri este așteptata la inceputul lunii decembrie. In Franța a fost deja activat planul pentru Situații de Urgența…

- Temperatura apei din Marea Mediterana este mai calda cu 5 grade peste normele sezoniere, cea mai calda fiind in largul coastei franceze, intre Monaco și Marsilia, potrivit TF 1 Info.