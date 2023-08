Stiri pe aceeasi tema

- Producția de energie eoliana și de energie solara a scazut in primele șase luni ale anului 2023, fața de perioada similara din 2022, arata datele publicate joi de Institutul Național de Statistica, potrivit Mediafax.Productia interna de energie primara a insumat 9,147 milioane tone echivalent petrol…

- Topul scumpirilor din ultimul an. Prețurile la alimentele de baza și la servicii au crescut exagerat Zaharul, transportul aerian si cartofii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In luna iulie a acestui…

- Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), zaharul și cartofii se afla in topul…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022 este 9,4%, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflației a ajuns in iunie la 10,3%, fața de 10,6% luna precedenta. Cele mai mari majorari, in perioada iulie 2023 – iulie 2022, au fost inregistrate…

- Inflația a scazut la o singura cifra, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS) aceasta fiind in iulie de 9,4% fața de iulie 2022 și de 4,4% fața de decembrie 2022. Rata anuala a inflatiei in perioada iulie 2023 – iulie 2022 a fost 9,4%, in timp ce preturile bunurilor…

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica și citate de Agerpres, Romania a inregistrat anul trecut cel mai scazut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodariilor populației in comparație cu celelalte state membre ale…

- Principalele motive invocate la divort și ce (nu) s-a schimbat in ultima suta de ani. In primul an de dupa Revoluție aveam un divorț la fiecare 6 casatorii incheiate. In 2019, raportul scazuse la 4, apoi in pandemie am avut un divorț la 3,5 casatorii, iar in 2022 raportul dintre divorțuri și casatorii…