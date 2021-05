Stiri pe aceeasi tema

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a comentat situația negocierilor dintre România și Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, spunând ca este un proces normal. Edilul a îndemnat la încredere fața de ministrul…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca, in acest moment, exista un proces de negociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, "nu avea cu ce sa greseasca". "In acest moment, si trebuie sa fie clar pentru toata lumea…

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. "Este un fake news care circula din pacate, ca ar fi respins Comisia…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, o declaratie de presa, de la ora 17.10, la Palatul Cotroceni, se arata in comunicatul transmis de Administratia Prezidentiala. Șeful statului Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, ora 16.00, o ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare…

- Negocierile Comisiei Europene cu tarile membre pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor avea loc in lunile mai si iunie, iar instrumentul este unul de finantare a reformelor, chiar daca foarte multa lume este interesata de acesti bani, a declarat, marti, Cristian Ghinea, ministrul…

