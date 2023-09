de Pavel Lucescu Mi-e tot mai greu sa urmaresc ce se intampla in politica romaneasca. Am trait politica romaneasca de dupa 1989 aproape in direct, pentru ca am fost jurnalist ”angajat” chiar pe acest domeniu in care mi-am obținut și licența, din 1994 pana prin 2012, apoi doar ca freelancer. O mananc pe paine, cum s-ar spune. Dar mi s-a acrit. De cațiva ani, simt ca nu mai pot iar interesul meu scade constant. Ințeleg ca nu-i chiar ok sa nu te ții la curent cu mersul treburilor publice in propria ta țara, ca e cumva o datorie civica sa fii bine informat, dar realitatea mea interioara imi tot spune…