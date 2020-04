Cum le raspunde Ministerul Muncii antreprenorilor care au reclamat ca somajul tehnic se da cu picatura

La solicitarea Ziare.com, Ministerul Muncii a recunoscut ca au existat cazuri, in unele judete, in care platile pentru somajul tehnic s-au prioritizat dupa suma si nu dupa data la care au fost inregistrate cererile.



Oficialii institutiei au explicat, la cererea noastra, ca cele mai multe solicitari depuse de angajatori a fost solutionate in ordinea in care au fost primite.



Au existat, insa, si exceptii: in unele judete, platile pentru companiile mari au putut fi facute abia dupa rectificarea bugetara din 15 aprilie. Iar ca sa continue activitatea, AJOFM-urile respective au…