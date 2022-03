Cum le explicăm copiilor războiul, pentru a nu-i traumatiza? Opinia specialistului Exista o modalitate diferita de abordare in functie de varsta celor mici. In contextul invaziei ruse asupra Ucrainei, specialistii ieseni explica modalitatea in care trebuie sa le comunicam copiilor ce se intampla, dar si cum sa gestionam situatia in cazul unui copil care fuge din zona conflictului alaturi de familia sa. Astfel, in cazul copiilor care se vad in situatia de a primi o alta familie si alti copii in casa lor ca refugiati, specialistii sunt de parere ca trebuie purtata o discutie in care sa li se explice pe intelesul lor de ce in casa lor va veni o alta familie, care e formata doar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

