Cum l-a refuzat Mirela Oprișor pe Oliver Stone pentru rolul Elenei Ceaușescu: „Bine am ales” Actrița i-a povestit colegului sau din ”Las Fierbinți”, Mihai Bobonete, la podcast, motivul pentru care a declinat oferta celebrului regizor pentru o onora o promisiune facuta pentru un festival la Mangalia Mirela Oprișor, 49 de ani, a fost invitata colegului din „Las Fierbinți” Mihai Bobonete, in podcast-ul acestuia, „Da Bravo!”, iar cei doi au vorbit atat despre serialul in care joaca impreuna de un deceniu, dar și despre alte detalii din viața actriței. Mirela Oprișor și Toma Cuzin A onorat o promisiune, filmul nu s-a mai facut Actrița și de teatru, și de film, cunoscuta pentru rolul „Aspirina”… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

