Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea, in varsta de 50 de ani, a dezvaluit ca nu a fost refuzat de nicio femeie și ca a fost intotdeauna cu cine și-a dorit. Valentina Pelinel a fost cea care a pus capat vieții amoroase tumultuoase a fostului acționat de la Dinamo. Relațiile amoroase ale lui Cristi Borcea au ținut de multe…

- Cristi Borcea iși aduce aminte și in prezent de doua momente in care a simțit ca a pierdut tot, dupa ce a investit sume importante in lucruri la mare cautare in perioada respectiva. Afaceristul mai spune ca, dupa astfel de episoade, a incercat sa fie mai atent și ca toata averea este pe numele mamei.

- Cristi Borcea are 9 copii și cu fiecare dintre ei are o relație buna, dupa cum spune chiar el. Fostul acționar al clubului Dinamo a vorbit recent despre regulile pe care le aplica in relația cu familia lui. Cristi Borcea dezvaluie ca, in ciuda faptului ca respecta unele reguli, o face tot pentru binele…

- Desi veteranul Alex Chipciu de la Universitatea Cluj face un sezon bun la nivel individual pentru echipa la care este capitan, acesta nu a fost convocat de Edi Iordanescu in lotul Romaniei la meciurile cu Israel și Elveția.

- Sportivii clubului ActivJudo au adus inca odata mandrie municipiului Campia Turzii cu o noua reușita. Aceștia au obținut 4 medalii de AUR astazi la Poiana Brașov unde s-a desfașurat Campionatul Național de Judo Kata. “Kata in Judo inseamna Forma, Model. Se concureaza pe perechi si se prezinta principiile…

- Cluj-Napoca este unul dintre orașele cu cea mai buna calitate a vieții, repeta incontinuu administrația locala. Lucru care este parțial adevarat, dar se refera nu la creșterea calitații vieții a oamenilor simpli, ci a investitorilor imobiliari. Așadar, o buna parte din locuitorii Clujului muncesc in…

- Valentina Pelinel și Luminița Nicolescu, antrenoarea vedetelor, sunt prietene de ani intregi. Pe langa faptul ca vedeta a avut mare incredere și s-a lasat pe mana ei in ceea ce privește sportul și stilul de viața, Luminița Nicolescu se numara și printre persoanele care i-a fost alaturi Valentinei Pelinel…

- Cu prilejul sarbatorii religioase de Sfanta Maria Mica, Valentina Pelinel a publicat doua fotografii adorabile cu fiicele sale și ale lui Cristi Borcea, iar fanii au fost copleșiți de cat de mari și frumoase s-au facut!