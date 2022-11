Cum îți usuci hainele mai repede fără a utiliza fierul de călcat Cum iți usuci hainele mai repede fara a utiliza fierul de calcat. Se intampla de multe ori sa ai nevoie de niște haine, insa acestea sunt in continuare ude? Cum iți usuci hainele mai repede fara a utiliza fierul de calcat Exista niște trucuri simple prin care poți sa iți usuci hainele și fara a avea nevoie de fierul de calcat. Una dintre cele mai simple metode este uscatorul de par. Acesta te va ajuta nu doar sa ai haine uscate, dar și calcate. Un alt truc, dar care va face procedura mai de lunga durata este uscarea hainelor in aer liber. Cum iți usuci hainele mai repede fara a utiliza fierul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca poți calca hainele și fara curent electric? Iata patru metode prin care poți face și tu asta, la tine acasa. Trucurile care te vor ajuta daca ramai fara energie electrica ori daca vrei sa econimisești, ținand cont de faptul ca facturile sunt din ce in ce mai mari.

- Perioada pe care o traversam cu toții nu este una tocmai simpla in contextul prețurilor ridicate. Deși in Romania, prețul de vanzare la gaze naturale este plafonat la 0,31 lei (TVA inclus), fiind de cateva ori mai mic decat prețul de pe piața libera, ne intrebam totuși cat va veni factura iarna aceasta.…

- Asociația Vasiliada a Arhiepiscopiei Craiovei este partener la Semimaratonul Craiovei, primul eveniment de fundraising comunitar din oraș. Semimaratonul Craiovei susține mai multe cauze comunitare, printre care și cea propusa de Asociația Vasiliada: „Ajuta o mama singura și fetița ei sa mearga la…

- Un pompier militar a facut o misiune din a-i ajuta pe altii. De fiecare data cand are putin timp liber este gata sa isi puna uniforma si sa treaca prin foc. Sorin are 41 de ani, este voluntar la ISU Suceava, dar si antrenor de kickboxing sau bodyguard pentru mari actori de la Hollywood. The post “Un…

- ”47 de orase au depus deja cereri de finantare pentru construirea de insule ecologice digitalizate, prin primul program de finantare lansat de Ministerul Mediului din fondurile PNRR. Orasele din judetul Hunedoara s-au miscat cel mai repede, avand depuse deja 6 proiecte, iar harta de mai jos arata cum…

- Dominic Fritz s-a intrebat cand vor sosi banii prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, pentru Timisoara fiind prevazuta suma de 43 de milioane de lei, pentru realizarea unui pasaj subteran. ”Deocamdata, cel putin s-a votat o lista pe care figuram cu aceasta suma minima pe care o primeste…

- Știai ca cireșele te pot ajuta sa ai parte de un somn odihnitor? Este noua descoperire a specialiștilor de la centrul medical Cleveland din Statele Unite ale Americii. Cireșele amare reprezinta o sursa bogata de melatonina. Cercetatorii arata ca un anumit suc de cireșe te poate ajuta sa dormi mai mult…

- Pasajul Domnesti, aflat intr-una dintre cele mai aglomerate zone, va fi deschis circulatiei in noiembrie. Asta promit cel putin oficialii de la Transporturi care spun ca lucrarile sunt aproape de finalizare. Nu acelasi lucru se intampla si pe sectorul dinspre Autostrada Soarelui unde, de aproape un…