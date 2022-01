Cum iti poti imbunatati calitatea somnului cu ajutorul unui smartwatch Garmin Somnul usor nu se obtine... usor. Este nevoie, de multe ori, de anumite ritualuri care sa-l invite pe Mos Ene pe la gene: renuntarea la cafea si energizante dupa pranz, renuntarea la mesele tarzii sau la toate stimulentele care fac organismul sa stea in starea de veghe, cum ar fi lumina albastra a ecranelor. Vestea buna este ca in ziua de astazi somnul poate fi monitorizat atent, pentru ca oamenii sa depisteze problemele si sa le remedieze. Un astfel de gadget este un smartwatch Garmin, despre care specialistii de la Xband spun ca este unul de top in ceea ce priveste incurajarea unei vieti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea facuta de cercetatorii israelieni este similara cu concluziile prezentate de companiile Pfizer si BioNTech la inceputul acestei saptamani, considerate un prim semnal ca doza de supra-rapel ("booster") a acestui vaccin ar putea sa joace un rol cheie in ceea ce priveste protectia impotriva…

- In cazul in care persoanele fara adapost nu pot dovedi statutul 3G ( acronim in germana de la "geimpft", "genesen" si "getestet", care inseamna "vaccinat", "vindecat" și "testat negativ"), angajații de la metrou ii vor putea da afara de pe peroane.Anunțul a venit dupa impunerea unor noi restricții.…

- BILANȚ PARȚIAL 27 noiembrie| 1.727 cazuri COVID și 161 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 27 noiembrie| 1.727 cazuri COVID și 161 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 27 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- OMS a programat o reuniune speciala vineri pentru a discuta ce ar putea insemna aceasta pentru vaccinuri și tratamente, au anunțat joi reprezentanții organizației, citați de CNBC. Varianta, denumita B.1.1.1.529, a fost detectata in Africa de Sud in numar mic, potrivit OMS. „Nu știm inca foarte multe.…

- 24 de atleti romani cu rezultate de top, alergatori montani și de pista, vor primi ceasuri cu tehnologie moderna care sa le permita personalizarea antrenamentelor in baza unui parteneriat semnat, marti, 23 noiembrie, de Federatia Romana de Atletism cu Garmin si SportGuru. Ceasurile multisport, necesare…

- Fenomenul vaccinarii „la chiuveta” a luat amploare, in ultimele saptamani, in Romania. Oamenii care doar au simulat ca se imunizeaza au de ce sa-si faca griji, mai ales daca acum intentioneaza sa se vaccineze „pe bune”. De ce? Pentru ca autoritatile nu arata deloc toleranta in cazul lor. Dosar penal…

- Cateva zeci de persoane au instalat o scena in Piața Victoriei din Capitala și protesteaza fața de declarațiile premierului interimar, Florin Cițu, potrivit carora agenția de rating Standard&Poor's a reconfirmat ratingul de țara al Romaniei și a menținut perspectiva la stabila, relateaza DCNews.Oamenii…