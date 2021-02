Stiri pe aceeasi tema

- Educația financiara este din ce in ce mai importanta și nu doar pentru persoanele care lucreaza in domenii specifice, ci si pentru familia obișnuita care incearca sa decida cum isi echilibreaza bugetul, cand si cum cumpara o locuinta, cum finanteaza educația copiilor și ce economii face pentru pensie.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca echipa de hanbal feminin CSM Bucuresti are nevoie de mai multi bani privati, insa anul acesta are asigurata stabilitatea financiara. „Cu acordul majoritații din Consiliul General, am asigurat echipa de stabilitate financiara in 2021”, a scris Nicusor…

- Premierul a postat cu mesaj cu prilejul zilei de 24 Ianuarie pe pagina oficiala de Facebook.Florin Citu spune ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate.Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea de a ne indeplini obiectivele,…

- Premierul Florin Citu afirma ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate, mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea de a ne indeplini obiectivele,…

- Implementarea initiativelor legislative recente, aprobate de Parlament, ameninta serios stabilitatea macroeconomica si financiara a Republicii Moldova, care este deja afectata sever de pandemia COVID-19. Opinia a fost exprimata de Rodgers Chawani, reprezentantul permanent al FMI in Republica Moldova,…

