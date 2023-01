Stiri pe aceeasi tema

- Starul american de muzica folk-rock David Crosby a murit la varsta de 81 de ani, conform anunțului facut de soția sa, citata de BBC. Crosby a ajutat la inființarea a doua trupe iconice in anii 1960: The Byrds și Crosby, Stills și Nash. Era renumit pentru armoniile sale la chitara și vocal. Cariera sa…

- Pentru prima data, oamenii de știința americani au produs mai multa energie din fuziune decat energia laser folosita pentru a alimenta experimentul. Un așa-numit „caștig net de energie” reprezinta o etapa importanta in incercarile de zeci de ani de a obține energie curata și nelimitata din fuziunea…

- Barbatul care l-a impușcat și l-a ranit pe plimbatorul de caini al lui Lady Gaga in timpul jafului violent al buldogilor francezi ai cantareței de la Hollywood, anul trecut, a pledat vinovat și a fost imediat condamnat la 21 de ani de inchisoare. James Howard Jackson a pledat fara sa conteste tentativa…

- Milioane de oameni din intreaga lume se bucura astazi de skateboarding, o activitate recreativa care iti pune sangele in miscare. Initial, skateboardingul a aparut ca o alternativa la surfing pentru zilele cand nu erau valuri, acest sport fiind inventat de surferii din California la sfarsitul anilor…

- Nick Carter, membru al grupului Backstreet Boys, i-a adus duminica un omagiu fratelui sau mai mic, Aaron, dupa ce acesta a fost gasit cu o zi in urma mort in cada in casa sa din California, SUA, informeaza Daily Mail . In varsta de 42 de ani, Nick Carter a postat mai multe fotografii cu ei doi și a…

- Un nou studiu arata ca stresul accelereaza imbatranirea sistemului imunitar si ar putea ajuta la explicarea problemelor in ceea ce priveste sanatatea legata de varsta. Este recunoscut pe scara larga faptul ca, pe masura ce oamenii incep sa avanseze in varsta, sistemul lor imunitar slabeste. Acest proces…