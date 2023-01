Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a exportat aproape 23,6 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 33,5 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.…

- Ministerul Sanatatii propune interzicerea exportului unor medicamente pe o perioada de șase luni. Este vorba de antibiotice si antitermice de uz pediatric, la care s-a inregistrat o crestere importanta a consumului in ultimele luni, noteaza agenția Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul va solicita anul viitor Comisiei Europene majorarea plafonului pana la care pot fi acordate ajutoare de stat companiilor romanești care vor sa iși creasca exporturile, precum și extinderea perioadei in care acestea pot fi acordate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a exportat aproape 18,1 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 25,8 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate de Ministerul Agriculturii transmite Reuters. Fii…

- Uniunea Europeana a importat anul trecut produse de energie verde (turbine eoliene, panouri fotovoltaice si biocombustibili) in valoare de 15,2 miliarde de euro, si in paralel a exportat astfel de produse in valoare de 6,5 miliarde de euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent…

- Ucraina a exportat aproape 15,1 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 30,6% fata de cele 21,8 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters,…

- Exporturile chineze scad pentru prima data din mai 2020 (-0,7%) pe an, ca si importurile, in proportii identice. Strategia "zero covid" impusa de Xi Jinping paralizeaza productia si greveaza consumul. La aceste dificultati interne se adauga incetinirea economiei mondiale si deci a cererii de produse…

- Problemele aparute dupa intrarea in vigoare a ordonantei care plafoneaza pretul lemnelor de foc vor fi corectate saptamana viitoare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …