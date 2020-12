Stiri pe aceeasi tema

- Cand se aștepta mai puțin, iata ca miracolele exista chiar de sarbatori. In urma cu mai mult de o luna Alex Bodi a fost inchis dupa gratii, insa acum a fost eliberat și arestat la domiciliu. El va face Craciunul alaturi de Daria Radionova, iubita lui, pentru prima data! Cei doi au impodobit impreuna…

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…

- Noua iubita a lui Alex Bodi, Daria Radionova, nu pare prea afectata de ceea ce i se intampla acestuia. Moldoveanca a fost surprinsa la mall in timpul unei sesiuni de cumparaturi, alaturi de un barbat. Cei doi s-au deplasat la magazin la volanul unui bolid care ii aparține lui Alex Bodi, aflat in arest,…

- Au trecut doar cateva zile de cand Daria Radionova a fost desparțita de Alex Bodi, dupa ce afaceristul a fost luat de polițiști la primele ore ale dimineații și condus catre DIICOT! La doar cateva ore distanța afaceristul a fost arestat pentru 29 de zile, lasand in urma o iubita care acum ii duce dorul! Aceasta…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost saltat de catre autoritați in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT. Daria Radionova, actuala iubita a celebrului afacerist, a oferit primele declarații dupa evenimentul cu care s-a confruntat partenerul sau.Afaceristul…

- Azi dimineața, Alexi Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost saltat de polițiști in cadrul unei operațiuni efectuate de trupele DIICOT ce s-a desfașurat in nu mai puțin de 28 de județe din Romania și in București, dupa ce s-a aflat ca ar fi fost implicat intr-o rețea de proxenetism. Paparazzii…

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…