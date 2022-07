Stiri pe aceeasi tema

- Romania ascunde locuri superbe, neatinse de mana omului, locuri in care natura poate sa uimeasca la fiecare pas. Cascada Ciucaș din Cluj este de un astfel de loc mirific. Acolo, apa care vine de pe versant a sapat in stanca și astfel s-a creat un imens jacuzzi natural. Puținii turiști care știu de acest…

- O echipa de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou‟ din Suceava a intervenit pentru a extrage din stomacul unui barbat mai multe obiecte metalice pe care le-ar fi inghitit voluntar, au anuntat, luni, reprezentantii unitatii medicale. Potrivit acestora, pacientul, care sufera…

- Roxana Nemeș și Calin Hagima, soțul ei, se muta in curand in casa noua. Vedeta și-a prezentat viitoarea locuința intr-un clip postat pe Facebook. Construcția nu a fost finalizata, mai dureaza cateva luni pana cand va fi gata. S-au casatorit anul trecut și in curand se muta la casa lor. La jumatate de…

- Cei mai mulți oameni care nu cunosc foarte bine detaliile despre diete au senzația ca fructele și legumele slabesc indiferent de cantitatea lor prezenta in mesele de zi cu zi. Persoanele care vor sa iși schimbe imaginea rapid aleg deseori un regim alimentar pe baza de vegetale in speranța ca acest lucru…

- Expertul economic Veaceslav Ionița susține ca, daca ANRE va accepta solicitarea Moldovagaz de a majora tariful, accesibilitatea gazului pentru populație va fi de 5,2 ori mai mic decat acum jumatate de an.

- Producatorul elvetian tocmai a prezentat cea mai tare tastatura office. Este vorba despre MX Mechanical si este o combinatie excelenta intre tastaturile pe care le folosim pentru munca, adica MX Keys si poate cea mai buna tastatura a producatorului, G915. MX Mechanical pastreaza liniile simple de design…

- Este cunoscut faptul ca nucile fac parte din alimentele benefice pentru sanatate, fiind deseori recomandate de catre nutritionisti. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Corina Caragea, in varsta de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri sportive. Vedeta Pro TV are o silueta de invidiat, iar in perioada Paștelui, are grija sa nu exagereze cu mancarea, pentru a nu se ingrașa nici macar un gram.Corina Caragea a dezvaluit care sunt mancarurile…