​Cum își bate joc ANAF de mulți contribuabili cu notificările de conformare Cand a fost introdusa anul trecut notificarea de conformare, contribuabilii s-au bucurat. E o idee buna, care daca se face ca la carte, toata lumea este mulțumita. In practica, pe langa persoanele care au primit notificare pentru cateva zeci de lei in care erau anunțate ca reprezinta risc fiscal, au mai fost cazuri in care ANAF chiar și-a batut joc de contribuabili. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

