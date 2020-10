CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Influența oligarhului fugar asupra politicii din Moldova ramane considerabila, acest lucru se refera mai ales la unii funcționari și judecatori care au fost numiți in funcție pe cand fostul politician se afla in țara, iar rolul principal in coaliția parlamentara de guvernare il juca Partidul Democrat, a afirmat politologul Valentin Crilov in studioul Sputnik Moldova.

”Fara nicio indoiala, presiunea lui asupra unor instanțe judecatorești și subdiviziuni ale Procuraturii s-a pastrat. De asemenea, in opinia mea, el colaboreaza in continuare cu formațiunile politice…