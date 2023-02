Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB), prof. univ. dr. Catalina Poiana, a afirmat ca medicul cardiolog de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, trebuie sa raspunda…

- Mai mulți medici sunt cercetați pentru ca ar fi preluat dispozitive medicale de la cadavre și le-ar fi montat unor pacienți. Procurorii și polițiștii au descins vineri dimineața la 24 de adrese, inclusiv la Spitalul “Sfantul Spiridon” din Iași. Medicii cereau intre 2.000 și 3.000 de euro pentru fiecare…

- Un medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatiile de abuz in serviciu, in forma continuata (238 de acte materiale), complicitate la continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente si luare de mita.…

- Sume importante de bani și 36 de tablouri ale unor pictori celebri au fost ridicate in urma perchezițiilor in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre, in care un medic din Iași a fost reținut și altul a fost plasat sub control judiciar cu interdicția practicarii profesiei. ”In urma…

- Cardiologul Dan Tesloianu, de la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului General sub acuzația de abuz in serviciu, in forma continuata.

- Parchetul General a anuntat sambata ca a dispus retinerea pentru 24 de ore a meciului Dan Tesloianu, de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, in dosarul stimulatoarelor cardiace extrase din cadavre si montate la pacienti.

- Unul dintre medicii care le-ar fi implantat unor pacienți cu afecțiuni cardiace dispozitive medicale recuperate de la cadavre a fost reținut, in noaptea de vineri spre sambata, și va fi adus la Tribunalul București. Medicul de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași ar fi refolosit 238 de stimulatoare…

- Mai mulți angajați de la Spitalului Militar Regina Maria din Brașov și Spitalul de Urgența Sfantul Spiridon din Iași, intre care și medici, sunt cercetați intr-un dosar in care ar fi pus in pericol viețile a nu mai puțin de 170 de bolnavi carora le-au montat dispozitive luate de la morți. Polițiștii…