Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile iubirii! La finalul anului trecut, Cristina Cioran și tatal fiicei sale, Alexandru Dobrescu, se desparțeau cu mare scandal și iși aruncau cuvinte grele. Intre timp, se pare ca cei doi au revenit la sentimente mai bune, ba chiar au fost surprinși impreuna, intr-un club din București.…

- In aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” Cristinei Cioran și ale lui Alex Dobrescu, iar cei doi au fost surprinși in ipostaze rare. Vedeta și fostul ei iubit au facut un scandal de proporții in plina strada. Iata cum a incercat barbatul…

- Continua sa iasa scantei dupa desparțirea dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Fosta prezentatoare de la Acces Direct trece prin momente tensionate dupa ce fostul ei partener a facut o mutare complet neașteptata, potrivit click.ro. Finalul de an e plin de turbulențe pentru Cristina Cioran, dupa…

- Cristina Cioran a primit interdicție din partea fostului partener. Ba mai mult decat atat, interdicția o privește chiar pe fiica lor. La ce i-a pus stop Alex Dobrescu. In cadrul unei intervenții telefonice in emisiunea Star News de la Antena Stars, vedeta a spus și daca mai exista vreo șansa de impacare…

- Cristina Cioran, care s-a desparțit in urma cu aproximativ doua luni de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale, nu e pregatita pentru o noua relație. Intr-un interviu pentru spynews.ro, prezentatoarea a dezvaluit ca momentan ii e bine singura, nici nu are de gand sa se impace cu fostul, deși el iși dorește.…

- Cristina Cioran și fostul ei logodnic, Alex Dobrescu, nu reușesc sa faca pace. Actrița a publicat un mesaj dur cu informații care indica faptul ca vorbește despre tatal fetiței ei, de care s-a desparțit cu scandal. In urma cu puțin timp, cei doi au fost surprinși in timp ce se certau in strada.

- Cristina Cioran și-a indeplinit visul de adeveni mama, insa relația cu tatal fiicei sale s-a deteriorat in toamna, cand desparțirea a fost inevitabila. Actrița se bucura de libertate, iși crește cu drag fiica, insa este la mana fostului partener de viața cand vine vorba de plecari in strainatate. Relația…

- Alex Dobrescu, in varsta de 38 de ani și Cristina Cioran, in varsta de 45 de ani, s-au desparțit recent, dupa ce anunțase ca vor face pasul cel mare in curand. In urma cu cateva zile, Alex Dobrescu declara ca va face nunta cu Cristina Cioran. Ulterior, actrița a postat un mesaj pe contul sau de Instagram…