- Dieta, mișcarea și gandirea pozitiva sunt doar cateva dintre regulile de la care nu s-a abatut niciodata un cardiolog din Osaka, Japonia. Batranul i-a dezvaluit nepoatei sale cele 8 principii dupa care și-a trait viața, ajungand la venerabila varsta de 95 de ani.

- Producatorii inregistrați pe scheme de calitate naționale și sisteme de calitate europene din Romania se pot inscrie pana pe 11 septembrie 2023 la evenimentul Bucharest FOOD EXPO 2023, ce se va desfașura in perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2023, in incinta Halei Laminor, prin transmiterea certificatului…

- Modul cum ții pumnul strans poate spune multe despre ține. Privește imaginea de mai jos și identifica modul in care ții pumnul strans. Apoi citește semnificația alegerii facute. Cum ții pumnul strans # Modul 1 Daca obișnuiești sa-ți ții pumnul strans ca in prima imagine, principalele tale caracteristici…

- Intr-o lume in continua mișcare, somnul de calitate a devenit o comoara prețioasa. Un somn de calitate presupune 7-8 ore pe noapte, fara intreruperi. Stresul cotidian și ritmul agitat pot adesea sa iși puna amprenta asupra modului in care ne odihnim și a sanatații noastre mentale și fizice.

- Daca este pregatita corect inainte, carnea preparata la gratar este un deliciu. Chef Joseph Hadad dezvaluie secretul marinadei care o face frageda și delicioasa. Carnea pentru gratar este mai buna daca este preparata in prealabil, lasata la marinat in soluții gustoase.

- Rețeta tradiționala de zacusca reprezinta o combinație de gogoșari, ardei, vinete, roșii sau pasta de roșii. Una dintre cele mai comune probleme semnalate de gospodine are legatura cu cantitatea de ceapa adaugata. Romancele din Moldova au dezvaluit cum procedeaza pentru a obține un preparat gustos.…

- Speranța medie de viața in SUA a scazut la 76,4 ani, conform datelor din decembrie de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dar mulți profesioniști din domeniul medical cred ca oamenii iși pot prelungi longevitatea adoptand un anumit stil de viața.

- Iași, Brașov, Bansko sau oriunde a fost in cantonament, pentru Gabriel Vașvari (36 de ani) zilele de cantonament sunt la fel. Cel mai experimentat jucator din lotul lui Poli Iași continua sa rastoarne orice așteptare și da contorul peste cap. Daca cei mai mulți dintre fotbaliști fug de testele de rezistența…